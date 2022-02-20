Barcelona 3 puanı 4 golle aldı

Pierre- Emerick Aubameyang, Barcelona formasıyla 'hesabı' açtı; Katalanlar, Valencia deplasmanında farklı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona 3 puanı 4 golle aldı
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20 Şubat 2022 20:25
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasındaki Barcelona, Valencia'yı 4-1 mağlup etti.

Haftaya 4. sırada başlayan Barcelona, 12. sıradaki Valencia'ya konuk oldu.

Katalan ekibi, Aubameyang'ın 23 ve 38, De Jong'un 32, Pedri'nin 63. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı. Valencia'nın golü 52. dakikada Soler'den geldi.

Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Gabonlu forvet oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang, 4. maçında fileleri havalandırmayı başardı.

Bir maç eksiği bulunan Barcelona puanını 42'ye çıkarırken, Valencia 30 puanda kaldı.

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