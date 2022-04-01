Barça ve PSG'den Lewa için nabız!

Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor.



Bild'de yer alan habere göre, Bayern'in Polonyalı yıldızla henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadığı ve bu nedenle de menajerinin oyuncuyu farklı kulüplere önerdiği ifade edildi.



Haberde, Barcelona ve Paris Saint Germain'in yıldız golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Alman devinin, Polonyalı oyuncunun temsilcisinin bu tutumunun farkında olduğu ve kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.



33 yaşındaki golcü, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 37 maçta, 45 gol ve 4 asist yaptı.





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