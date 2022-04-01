Barça ve PSG'den Lewa için nabız!

Barcelona ve Paris Saint Germain, Bayer Münih ile 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Barça ve PSG'den Lewa için nabız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 16:22
Bayern Münih ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Robert Lewandowski'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern'in Polonyalı yıldızla henüz yeni sözleşme görüşmelerine başlamadığı ve bu nedenle de menajerinin oyuncuyu farklı kulüplere önerdiği ifade edildi.

Haberde, Barcelona ve Paris Saint Germain'in yıldız golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Alman devinin, Polonyalı oyuncunun temsilcisinin  bu tutumunun farkında olduğu ve kısa süre içinde hamle yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

33 yaşındaki golcü, bu sezon Bayern Münih ile çıktığı 37 maçta, 45 gol ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.