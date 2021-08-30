Barça, Emre Demir transferine nokta koyuyor

Barcelona, kısa süre içerisinde Kayserispor'dan Emre Demir'e imza attırmayı planlıyor.

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Barça, Emre Demir transferine nokta koyuyor
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30 Ağustos 2021 15:49
Barcelona, Kayserispor'dan Emre Demir transferine nokta koymaya hazırlanıyor.

Katalonya merkezli gazete Sport'ta Toni Juanmarti imzasıyla yer alan habere göre; Joan Laporta'nın bu transfere bizzat önem verdiği bu transferin 31 Ağustos'a kadar sona ermesi bekleniyor. Barcelona'nın Emre Demir için Kayserispor ile 4 milyon euro nakit ve bazı bonus maddeleri içeren teklif sonrası sözlü anlaşmaya vardığı belirtildi.

YENİ PEDRI OLABİLİR

16 yaşında Pedri'yi 20 milyon euro'ya transfer eden ve şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birine sahip olduğuna inanan Barcelona'nın, 17 yaşındaki Emre Demir için de benzer bir düşünceye sahip olduğu bilgisi verildi.

İMZADAN SONRA DA KAYSERİ'DE KALACAK

Emre Demir'in imza atmasından sonra da en azından ocak ayına kadar Kayserispor'da kalacağı ve ardından Barcelona'ya geçerek önce B takımda kulübe adapte olacağı vurgulandı.

Mersin'de bulunan amatör takım Kuvayi Milliyespor'dan 8 yaşında Kayserispor altyapısına transfer olan Emre Demir, ilk profesyonel maçına 15 yaşında Akhisarspor karşısında çıkmıştı.


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