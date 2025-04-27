Bandırmaspor'un Süper Lig inadı sürüyor

Teksüt Bandırmaspor, Bandırmaspor'u tek golle mağlup etti ve Süper Lig iddiasını sürdürdü.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'un Süper Lig inadı sürüyor
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27 Nisan 2025 18:03
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Billel Messaoudi kaydetti.

Puanını 60 puan yapan Bandırmaspor, 2. sırayı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Erokspor ise 52 puanda kaldı ve ilk 7'nin 3 puan uzağına düştü.

Bandırmaspor, gelecek hafta Manisa deplasmanına gidecek.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngör

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.87 Faruk Can Genç), Ndongala (Dk.46 Araujo), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.87 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk.77 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk. 58 Mehmet Özcan)

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 59 Mücahit Albayrak), Tugay Kacar, Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 63 Catakovic), Kayode (Dk.81 Benhur Keser), Metehan Mert (Dk.80 Oscar Pinchi), Nzaba, Jack, Furkan Orak, Junior Fernandes

Gol: Dk. 17 Diony (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Jack, Dk. 62 Mücahit Albayrak, Dk. 77 Junior Fernandes, Dk. 90+5 Sakıb Aytaç (Erokspor), Dk. 68 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+4 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)

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