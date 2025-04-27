Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bandırmaspor 1-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Billel Messaoudi kaydetti.
Puanını 60 puan yapan Bandırmaspor, 2. sırayı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Erokspor ise 52 puanda kaldı ve ilk 7'nin 3 puan uzağına düştü.
Bandırmaspor, gelecek hafta Manisa deplasmanına gidecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngör
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.87 Faruk Can Genç), Ndongala (Dk.46 Araujo), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.87 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk.77 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk. 58 Mehmet Özcan)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 59 Mücahit Albayrak), Tugay Kacar, Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 63 Catakovic), Kayode (Dk.81 Benhur Keser), Metehan Mert (Dk.80 Oscar Pinchi), Nzaba, Jack, Furkan Orak, Junior Fernandes
Gol: Dk. 17 Diony (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Jack, Dk. 62 Mücahit Albayrak, Dk. 77 Junior Fernandes, Dk. 90+5 Sakıb Aytaç (Erokspor), Dk. 68 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+4 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Billel Messaoudi kaydetti.
Puanını 60 puan yapan Bandırmaspor, 2. sırayı 3 puan geriden takibini sürdürdü. Erokspor ise 52 puanda kaldı ve ilk 7'nin 3 puan uzağına düştü.
Bandırmaspor, gelecek hafta Manisa deplasmanına gidecek.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Harun Reşit Güngör
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Diony (Dk.87 Faruk Can Genç), Ndongala (Dk.46 Araujo), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.87 İbrahim Kaya), Murat Cem Akpınar (Dk.77 Louzif), Rahmetullah Berişbek, Mulumba (Dk. 58 Mehmet Özcan)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 59 Mücahit Albayrak), Tugay Kacar, Sakıb Aytaç, Alper Karaman (Dk. 63 Catakovic), Kayode (Dk.81 Benhur Keser), Metehan Mert (Dk.80 Oscar Pinchi), Nzaba, Jack, Furkan Orak, Junior Fernandes
Gol: Dk. 17 Diony (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Jack, Dk. 62 Mücahit Albayrak, Dk. 77 Junior Fernandes, Dk. 90+5 Sakıb Aytaç (Erokspor), Dk. 68 Hikmet Çiftçi, Dk. 90+4 Hakan Bilgiç (Bandırmaspor)