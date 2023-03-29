Bandırmaspor: "Play-off için mücadele edeceğiz"

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Bodrumspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor: 'Play-off için mücadele edeceğiz'
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29 Mart 2023 17:10
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Bodrumspor'a evinde 4-0 mağlup olan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam." dedi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi. Kazanıp üst sıralara tutunmak istediklerini fakat başaramadıklarını anlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz kırmızı kartlar bizim oyun ritmimizi tamamen bozdu, rakibimiz de ligin iyi takımlarından birisiydi. 10 kişi kaldıktan sonra onların ortaya koydukları performansa maalesef cevap veremedik. Fiziksel anlamda sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam."

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