Bandırmaspor'da Torje gönderildi

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da Gabiel Torje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gabriel Torje'ye bu zaman kadar olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.