Bandırma, evinde Çorum FK'yi devirdi!

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
20:00
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
22:30
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
19:30
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0DA
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
20:00
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
18:00
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
20:00
22 Kasım
Hartberg-Ried
19:00
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
19:00
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
19:00
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
22:45
22 Kasım
Westerlo-Gent
20:15
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
18:00
22 Kasım
Derby County-Watford
18:00
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
18:00
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
18:00
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
18:00
22 Kasım
Reading-Rotherham United
18:00
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
18:00
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
18:00
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
18:00
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
18:00
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
22:30
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
18:00
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
18:00
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
18:00
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
18:00
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
18:00
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
18:00
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
0-111'
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
18:00
22 Kasım
Fulham-Sunderland
18:00
22 Kasım
Brighton-Brentford
18:00
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
18:00
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
20:30
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-011'
22 Kasım
Newcastle-M.City
20:30
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
0-011'
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
0-011'
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
0-09'
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
19:00
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-175'
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
18:00
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-182'
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
0-039'
22 Kasım
PSG-Le Havre
23:05
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
23:00
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
23:00
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
20:45
22 Kasım
Ajax-Excelsior
20:45
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
18:30
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
21:00
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
18:15
22 Kasım
Lens-Strasbourg
19:00
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
22:45
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
20:00
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-040'
22 Kasım
Cagliari-Genoa
1-137'
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
23:00
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
20:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Bandırma, evinde Çorum FK'yi devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

calendar 22 Kasım 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, rakibini Douglas Tanque'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 23 yaptı. Çorum FK ise 25 puanda kaldı.


Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque

Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze

Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 6 15 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 12 23 8
