Bandırma, evinde Çorum FK'yi devirdi!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, rakibini Douglas Tanque'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 23 yaptı. Çorum FK ise 25 puanda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze
Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)
Ev sahibi ekip, rakibini Douglas Tanque'nin 60. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 23 yaptı. Çorum FK ise 25 puanda kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 69 Samake), Ndongala (Dk. 89 Cem Türkmen), Emirhan Acar, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Dk. 89 Topalli), Yusuf Can Esendemir (Dk. 76 Gani Burgaz), Mulumba, Tanque
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Caner Osmanpaşa, Ferhat Yazgan (Dk. 80 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Samudio), Pedrinho, Cemali Sertel (Dk. 76 Erkan Kaş), Oğuz Gürbulak, Kerem Kalafat, Oğulcan Çağlayan, Eze
Gol: Dk. 60 Tanque (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Gürbulak, Dk. 37 Ferhat Yazgan, Dk. 83 Pedrinho, Dk. 83 Oğulcan Çağlayan (Çorum FK), Dk. 74 Hikmet Çiftçi, Dk. 86 Gani Burgaz (Bandırmaspor)