Adana Demirspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan Mario Balotelli, Torino'nun gündemine girdi. Torino, geçtiğimiz hafta sonu uzun süreli sakatlık yaşayan Duvan Zapata'nın yerini doldurmak için Balotelli'yi değerlendirmeyi düşünüyor.



''HAYAL GİBİ'' BİR DÖNÜŞ



Balotelli, İtalya Serie A'ya geri dönme arzusunu dile getirerek, yurt dışından gelen teklifleri geri çevirdiğini belirtti. İtalyan yıldız, ülkesine "hayal gibi" bir dönüş yapmayı hedeflediğini vurguladı.



TORİNO ÇİFT FORVET OYNUYOR



Torino, teknik direktör Paolo Vanoli'nin sisteminde genellikle iki forvetle oynamayı tercih ediyor. Şu anda yalnızca üç tecrübeli santrforları bulunuyor, bu da Balotelli ile bir anlaşma yapma olasılığını artırıyor. Tuttosport'un haberine göre, Torino, Zapata'nın yerini doldurmak için Balotelli'yi ilk alternatif olarak değerlendiriyor.



BAŞKA İSİMLER DE GÜNDEMDE



Ancak Torino'nun göz önünde bulundurduğu başka santrfor seçenekleri de mevcut. Isaac Success, Eric Choupo-Moting, Wissam Ben Yedder, Mariano ve veteran Kevin Gamiero gibi isimler, kulübün transfer listesinde yer alıyor.



