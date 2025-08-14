14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-046'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Balıkesirspor'dan kombine çağrısı

Balıkesirspor, yeni sezon kombinelerini geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarken, basın sözcüsü Ceyhun Ercan taraftarlar ve iş insanlarına destek çağrısı yaptı: "Her kombine, kulübün geleceğine atılan bir imzadır."

calendar 14 Ağustos 2025 13:51
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi kombine biletleri geçen sezon fiyatlarına zam yapmadan satışa çıkaran Balıkesirspor'da basın sözcüsü Ceyhun Ercan taraftarlara ve Balıkesirli iş insanlarına destek çağrısı yaptı.

"Şehrimizin gururu, hepimizin ortak değeri, yüreğimizin takımı Balıkesirspor için yeni bir dönemdeyiz. İnanmış yüreklerle her zaman kırmızı-beyazlı sevdanın yanında duran sizlersiniz. Şimdi, bu desteği bir adım öteye taşıma ve şehrimizin gücünü bir kez daha gösterme zamanı" diyen Ercan, her bir kombinenin bir destek olacağını dile getirdi.

Ercan, "Aldığınız her kombine kart, sadece bir bilet değil takımımıza, oyuncularımıza ve kulübümüzün geleceğine attığınız imzadır.Sizin desteğiniz, bizleri daha aydınlık yarınlara, daha büyük başarılara taşıyacak en büyük güçtür" ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
