Bakasetas, Trabzonspor dönemini geçti!

Panathinaikos'un devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas, Yunan ekibinde 6 kez gol sevinci yaşadı. Bakasetas, ligin ilk yarısında Trabzonspor'da 5 gol atmıştı.

Haber; Sporx.com
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Bakasetas, Trabzonspor dönemini geçti!
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22 Nisan 2024 18:56
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un devre arasında transfer ettiği Anastasios Bakasetas, istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Yunan futbolcu, transferinden sonra Panathinaikos ile çıktığı 15 maçta 6 gol attı. Bakasetas, 6 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına da iki kez gol pası verdi.

30 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da 19 maçta süre bulmuş ve 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

Bakasetas'ın devre arası transfer olduğu Panathinaikos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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