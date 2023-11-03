Trabzonspor'da hafta başında sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında oynamayacağı konuşulan Bakasetas'ın kendini zorlu mücadeleye hazırlaması hem teknik heyeti hem de takım arkadaşlarını sevindirdi. Yaşadığı kasık sakatlığı sebebiyle yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen bordo-mavili futbolcu beklenenden daha erken saha çalışmalarına başladı.
"OYNAMAK İSTİYORUM"
Daha önce Fenerbahçe maçında oynama ihtimali oldukça düşük görülen yıldız oyuncu, salı gününden itibaren idmanlara katılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede ise "Hocam bu takımımız için çok önemli bir maç. İdmanlara başladım ve kendimi hazır hissediyorum. Fenerbahçe maçında oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Avcı da bu gelişme sonrası çok mutlu olurken, maç saatine kadar oyuncusunun durumunu gözlemleyeceği ve son kararını vereceği öğrenildi. Avcı'nın ilk döneminde elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmasının yanında, tecrübeli teknik adamın en güvendiği isimlerin başında gelen Bakasetas bu sezon ise Trendyol Süper Lig'de 8 maçta forma giyerken 3 kez rakip ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı.
"OYNAMAK İSTİYORUM"
Daha önce Fenerbahçe maçında oynama ihtimali oldukça düşük görülen yıldız oyuncu, salı gününden itibaren idmanlara katılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede ise "Hocam bu takımımız için çok önemli bir maç. İdmanlara başladım ve kendimi hazır hissediyorum. Fenerbahçe maçında oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
Avcı da bu gelişme sonrası çok mutlu olurken, maç saatine kadar oyuncusunun durumunu gözlemleyeceği ve son kararını vereceği öğrenildi. Avcı'nın ilk döneminde elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olmasının yanında, tecrübeli teknik adamın en güvendiği isimlerin başında gelen Bakasetas bu sezon ise Trendyol Süper Lig'de 8 maçta forma giyerken 3 kez rakip ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı.