Bakan Bak, Cudi Cup kupa törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Daha önce roket seslerinin, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var, gençlerin heyecanı, coşkusu var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefini hep birlikte başaracağız." dedi.



Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın kupa törenine katıldı.



"Gülen yüzler" temasıyla "Cudi", "Gabar", "Faraşin", Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda gerçekleştirilen turnuvadaki final müsabakalarını izleyen Bak, Şırnak'a gelerek bu coşkuyu, bu heyecanı, gençliğin bu dinamizmini görmek istediklerini söyledi.



Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdikleri Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Bak, "Daha önceleri terörle anılan bölgelerde artık gençlerin heyecanı, spor, coşku, sevgi, birlik ve beraberlik var. Türkiye'nin her yanında güzel bir barış rüzgarı var. O yüzden bu güzel turnuva çok çok anlamlı." diye konuştu.



Bak, Şırnak'ın sporda çok ciddi yatırımlar almaya devam ettiğini belirterek, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, yarı olimpik havuzlar başta olmak üzere pek çok tesisi 2025 yatırım programına aldıklarını, bir kısmının ihalesini yaptıklarını, bir kısmının da hazırlıklarını, projelerini sürdürdüklerini, ayrıca 1000 kişilik yurt yapacaklarını belirtti.



En kısa zamanda Şırnak'a, bölgenin gençlerine güzel spor tesisleri kazandıracaklarını anlatan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Spor tesisi altyapısına çok büyük yatırımlar yaptı. Stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla binlerce tesis kazandırıldı, kazandırılmaya devam ediyor. Yine burada daha önce Bakanlığımızın, Spor Toto'nun destekleriyle yapılan tenis kortlarını görüyorsunuz. Kapalı, açık tenis kortları. Şırnak yaklaşık 5 bin 600 lisanslı tenis sporcusuna sahip. Bu sayı artarak devam edecek. Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım gerçekten tenise çok büyük bir heyecan getirdi. Konuyu yakından takip ediyor, tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Elfida Algit teniste milli sporcu. Yine Nurselen Yalgettekin U22'de Avrupa boks şampiyonu oldu. Pınar Benek gençler dünya ikincisi oldu. Halterde bu bölgenin çocuğu Harun Algül, Avrupa şampiyonu oldu. İşte böyle sporcular yetişmeye devam ediyor. Biz de destek vermeye devam ediyoruz."



"Daha önce roket seslerinin olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var"



Bakan Bak, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, şöyle konuştu:



"Bu noktada büyük bir özveri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, kararlılığı ve kendisinin ifadesiyle en büyük eserimiz olacak olan 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. İşte burası onun bir örneği. Burada gençler spor yapıyor. Daha önce roket seslerinin, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var, gençlerin heyecanı var, coşkusu var. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Kötü günleri, terörlü günleri, zor günleri, karanlık günleri istemiyoruz. Heyecan, ümit istiyoruz. Ayağımıza vurulan prangaların kaldırılmasını istiyoruz. Bunun için destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefini hep birlikte başaracağız. İşte spor bunun en önemli örneklerinden biri. Sporun birleştirici, iyileştirici gücü, sporun ortak dili olması bizlere bunu gösteriyor. Bu bölgeyi kalkındırmak için çalışacağız. Gabar'da petrol çıktı ve bu petrol bölgenin, ülkemizin gelişmesi için harcanacak, gençlerin, bölgenin umudu olacak. Bu bölgenin gençleri umutla geleceğe bakacak. Karanlık süreçte yaklaşık 2 trilyon dolar maliyeti var terörün bu ülkeye. Bunları aşarak bu gelirlerin hepsini ülkemizin, bölgemizin kalkınması için, turizm, spor, iş için harcayacağız. Bu spor organizasyonlarıyla, artarak devam eden turnuvalarla bölgemiz kalkınacak, turizm de olacak, güzel, güçlü Türkiye olacak. Bunu hep beraber başaracağız."



Turnuvada emeği bulunanlara, katılım sağlayanlara teşekkür eden Bak, tüm çabaların güçlü Türkiye ve bu ülkenin gençleri için olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliği için teşekkür ediyoruz. Kimse bu ülkenin önünde duramaz. Türkiye Cumhuriyeti kalkınacak, büyüyecek gençleriyle beraber hedefine yürüyecek. 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız." dedi.



Şafak Müderrisgil: "Şırnak'ta yükselen raket sesleri umudun ve değişimin en güçlü simgelerinden"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, etkinliğe bu yıl 8 ülkeden 46 sporcunun katıldığını belirterek, bunun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını aynı zamanda dostlukların kurulduğu, kültürlerin buluştuğu ve barışın dili olan sporun yüceltildiği özel bir etkinlik olduğunu söyledi.



Bir zamanlar zorluklarla anılan bu güzel coğrafyanın artık tenisle, sporla ve güzellikle anılıyor olmasının tarifsiz bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Müderrisgil, şunları söyledi:



"Bugün Şırnak'ta yükselen raket sesleri umudun ve değişimin en güçlü simgelerinden biri. Şırnak geçmişin gölgelerinden sıyrılıp sporun ışığıyla aydınlanan bir geleceğe yürüyor ve bu yolculukta hepimiz beraberiz, birlikteyiz. Cudi Dağı'nın eteklerinde düzenlenen bu turnuvanın bölge gençlerine ilham kaynağı olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye'nin her köşesinde tenis kortları daha da görünür olsun, her çocuğun hayali bir raketle yeşersin istedik."



Bu hayalin Şırnak'taki adının "Cudi Cup" olduğunu dile getiren Müderrisgil, "Gençlerimiz artık dünyayla aynı sahada, aynı mücadelede, aynı hayalin peşinden koşuyor." ifadesini kullandı.



Vali Ekici: "Kazandırdığınız tesislerle uluslararası ve ulusal alanda daha çok başarılar elde edeceğiz"



Vali Birol Ekici de tüm dünyadan sporcuların gelerek yarıştığı Cudi Tenis Turnuvası'nın 4'üncüsünü düzenlemekten onur ve mutluluk duyduklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin tezahürü olarak burada bugün bir heyecan yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimiz artık bu dağlarda petrol arıyor, geri kalan zamanda da burada spor yapıyor." diye konuştu.



Ekici, Şırnak'ın, genç nüfusu yüksek illerden olduğunu dile getirerek, "Bu genç nüfusumuza bu güzel tesisleri kazandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Biz de tüm dünyada gençlerimizin kazandığı madalyalarla petrolümüzle, çalışkanlığımızla değer katmaya devam edeceğiz. 2023 yılında Şırnak 81 ilde milli gelirini en çok artıran şehir olmuştur, yüzde 18,9 ile ve geçen yıl işsizlik oranını Türkiye oranının altına indirebilen başarılı bir ildir. Bu başarılarımıza yenilerini katacağız. Kazandırdığınız tesislerle uluslararası ve ulusal alanda daha çok başarılar elde edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik projesinin gelişmesi için var gücümüzle gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Arslan Tatar: "Dünya Cudi'den barışın dilini duyuyor"



AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da bugün burada sadece bir turnuvaya değil bir dönüşüme tanıklık ettiklerini ifade ederek, bu turnuva vesilesiyle Cudi Dağı'nın gölgesinde huzurun, kardeşliğin ve umudun en güzel haline şahitlik ettiklerini söyledi.



Bir zamanlar çatışmalarla anılan bu topraklarda bugün uluslararası spor organizasyonlarının yapıldığına işaret eden Tatar, şöyle konuştu:



"Bir zamanlar korkunun kol gezdiği yerlerde bugün gençler raket sallıyor, dostluklar pekişiyor. Dünya Cudi'den barışın dilini duyuyor. Bu başarı tesadüf değildir. Bu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun bir neticesidir. Bu devletin aklının, millet idaresinin gençliğe duyulan güvenin sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Şırnak terörle değil sporla, çatışmayla değil kardeşlikle, umutsuzlukla değil gençlikle anılıyor. Sayın Bakanım desteklerinizle bugün Şırnak'ta gençlik merkezleri yükseliyor, yüzme havuzları, spor tesisleri açılıyor. Artık bu topraklarda sadece çocuklar değil hayaller de büyüyor."



Mehmet Yarka: "Bu turnuva sadece raketlerin değil, gönüllerin buluşmasıdır"



Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın sadece sporun değil barışın, kültürün ve kardeşliğin de buluştuğu anlamlı bir etkinlik olduğunu belirterek, bugün burada dünyanın dört bir yanından gelen sporcularla dostluk, centilmenlik ve barış diliyle buluştuklarını söyledi.



"Bu turnuva sadece raketlerin değil, gönüllerin buluşmasıdır." diyen Yarka, gençlere inandıklarını, Şırnak'ı sporun ve kültürün merkezi haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.



Yarka, bu inançla yerel yönetimler olarak hayatın her alanında kadınların yanında olduklarını, gençlik merkezleriyle enerjiyi, umudu ve geleceği birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kütüphanelerle bilgiye açılan kapıları gençlerimize sonuna kadar açtık. Millet kıraathaneleriyle sadece kitapları değil, sohbeti ve paylaşmayı da büyüttük. Tenis kortlarıyla sadece sporu değil, gönülleri de buluşturduk. Dengbej merkeziyle sesimize, kimliğimize ve kültürümüze sahip çıktık. Bu yatırımlar sadece birer yapı değil, bir medeniyet anlayışının, kalkınma vizyonunun ve ortak geleceğe olan inancımızın bir ürünü. Bugün burada sporla, kültürle, kardeşlikle bir aradaysak bu, terörden arındırılan kadim toprakların barış ve umutla yeniden buluşmasının bir sonucudur."



Final müsabakalarında tek erkeklerde Kirill Gutuev, tek kızlarda ise Asya Ay birinciliği elde etti.



Çift erkeklerde Deniz Şengül ve Can Taşkıran, çift kızlarda ise Yasemin Pilatin ve Yaroslava Sribna birinci oldu.



Bakan Osman Aşkın Bak, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını verdi, sporcularla görüştü, hatıra fotoğraf çektirdi.



Programa, vali yardımcıları Talha Altuntaş, Hasan Hüseyin Alpaslan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil kaymakamı Anıl Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.