Bakambu'dan dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın yeni transferlerlerinden Cedric Bakambu, Olimpija Ljubljana karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Bakambu'dan dikkat çeken istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 00:51
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 00:58
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Bakambu, karşılaşmadaki istatistikleriyle dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 74 dakika boyunca yüzde 74 pas isabeti sağladı.

Kongolu oyuncu ayrıca, 5 şut denemesinde 2 isabet sağladı. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Bakambu, takım arkadaşlarına da bir kez şut pası verdi.

Bakambu, sahada kaldığı 74 dakikada Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim oldu.

Bakambu, 74. dakikada ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery