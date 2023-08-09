Bakambu'dan dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Cedric Bakambu, Olimpija Ljubljana karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Bakambu, karşılaşmadaki istatistikleriyle dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 74 dakika boyunca yüzde 74 pas isabeti sağladı.
Kongolu oyuncu ayrıca, 5 şut denemesinde 2 isabet sağladı. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Bakambu, takım arkadaşlarına da bir kez şut pası verdi.
Bakambu, sahada kaldığı 74 dakikada Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim oldu.
Bakambu, 74. dakikada ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.
Bakambu, karşılaşmadaki istatistikleriyle dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 74 dakika boyunca yüzde 74 pas isabeti sağladı.
Kongolu oyuncu ayrıca, 5 şut denemesinde 2 isabet sağladı. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluşan Bakambu, takım arkadaşlarına da bir kez şut pası verdi.
Bakambu, sahada kaldığı 74 dakikada Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçında en fazla şut çeken ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim oldu.
Bakambu, 74. dakikada ise yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.