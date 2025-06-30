2025 NBA Draftı'nda Utah Jazz tarafından 5. sıradan seçilen Ace Bailey'nin ilk tercihleri arasında Utah'ın yer almadığı biliniyordu. Ancak genç yıldız, yaptığı açıklamada, Jazz tarafından draft edildikten sonra takıma katılmamak ya da takas talep etmek gibi bir düşüncesi olmadığını ifade etti.Bailey, draft süreci öncesinde Philadelphia ile planlanmış antrenmanını iptal etmiş, Charlotte ve Utah'tan gelen davetleri de geri çevirmişti. Bu durum oyuncuya yönelik eleştirilerin artmasına yol açmıştı.Ancak Bailey, tanıtım toplantısında Salt Lake City'ye gelmeyi hiç sorgulamadığını belirterek heyecanını dile getirdi:Jazz, tüm bu gelişmelere rağmen Bailey'i üst sıralardan seçti ve onun potansiyeline güveniyor. 18 yaşındaki oyuncunun, hücum yönü güçlü, çok yönlü bir yıldız olması hedefleniyor.Bailey'e draftta Walter Clayton Jr. (18. sıra) ve John Tonje (53. sıra) da eşlik etti. Jazz Başkanı Austin Ainge, üç oyuncunun da hem yetenek hem karakter açısından hedefledikleri isimler olduğunu söyledi:Bailey, Rutgers Üniversitesi'nde geçirdiği tek sezonda 17.6 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. %34.6 üçlük yüzdesiyle dış şut tehdidi oluştururken, bire bir oyunlarda da etkili olduğunu gösterdi.diyen Bailey,ifadelerini kullandı.Yine de, draft öncesinde verimsizlik, top hakimiyeti, pas yeteneği, savunma konsantrasyonu ve olgunluk konusundaki endişeler nedeniyle ilk üç sıradan düştü. Bailey, Jazz'in kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamak için kararlı: