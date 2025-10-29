Bahis skandalında yeni perde: Futbolcular!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.



Bu gelişmenin ardından 152 hakem PFDK'ya sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti.



SIRA FUTBOLCULARA GELDİ



HT Spor'un haberine göre, hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SEVK



Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Bu futbolcuların da PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.



Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Sevklerin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.



