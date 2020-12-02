Bahis şikesi: Bilerek sarı kart gördüler!

Son yıllarda gittikçe artan "bahis şikesi" skandalı bu sefer de İsveç Ligi'nde karşımıza çıktı. İsveç Ligi takımlarından Elfsborg'ta oyuncuların "sarı kart görür" bahislerine oynadıkları ve maçlarda bilerek sarı kart gördükleri belirtildi.



Konuyla ilgili iddianameyi hazırlayan savcı Staffan Edlund, "Birkaç bahis şirketinden şüpheli sarı kart hareketleri olduğu yönünde şikayet geldi. Bahisleri ve oynanan hesapları analiz ettik, sonuç çok açıktı. Sadece bir oyuncu, 30 bin euro para kazanmıştı" ifadelerini kullandı.



"DIŞARIDAN RÜŞVET DE ALIYORLAR"



Öte yandan savcı, oyuncuların para karşılığında da sarı kart görerek başklarına para kazandırdığını da belirtti.



Edlund yaptığı açıklamada, "Sadece kaleci bile, 6 farklı maçta çeşitli şekilde yönlendirilmiş. Para, oyuncuya iletiliyor ve sonrasında birileri sarı kart bahisleri oynamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.



ELFSBORG'DAN AÇIKLAMA GELDİ



İsveç futbolunu derinden sarsan bu gelişmelerin ardından kulüpten de açıklama geldi.



Elfsburg'un açıklamasında, "Bizim bir maçımızla ilgili bireysel bazı olaylar olduğu federasyon tarafından kulübümüze iletilmiştir. Biz şikeden ve bunun yol açacağı adaletsizlikten uzak bir kulübüz. Şu anda söyleyecek başka bir şey yok, hukuki süreci takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



