Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Buducnost VOLI

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'yi konuk edecek.

Haber; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin rakibi Buducnost VOLI
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07 Ocak 2025 15:02
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 14. hafta maçında çarşamba günü sahasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken ilk sırada yer alıyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 7. sırada bulunuyor.

Lider Bahçeşehir Koleji, geçen hafta Dolomiti Energia'yı deplasmanda 73-69 yenerken, Buducnost VOLI ise konuk olduğu Trefl Sopot'u 81-69 mağlup etti.

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