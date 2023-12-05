Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Legia Varşova

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında 6 Aralık Çarşamba günü Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Legia Varşova
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05 Aralık 2023 15:22
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında 6 Aralık Çarşamba günü Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ilk turda ERA Nymburk, Sabah ile KK Mornar takımlarının bulunduğu D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı.

Legia Varşova ise Kataja Basket, Patrioti Levice ile CSM CSU Oradea'nın bulunduğu J Grubu'ndan 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider olarak ikinci tura yükseldi.

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