Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 04 Temmuz 2025 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ı transfer etti
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kadromuzda yer alan ve son olarak Türk Telekom forması giyen eski oyuncumuz İsmet Akpınar, 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek." denildi.

İsmet AKpınar, son olarak TBL ekiplerinden Türk Telekom forması giymişti.

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