Bahçeşehir Koleji, İsmet Akpınar'ı transfer etti

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu İsmet Akpınar'ı transfer ettiğini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda kadromuzda yer alan ve son olarak Türk Telekom forması giyen eski oyuncumuz İsmet Akpınar, 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek." denildi.



İsmet AKpınar, son olarak TBL ekiplerinden Türk Telekom forması giymişti.



