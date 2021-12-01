Bahçeşehir Koleji, Afyon'a fark attı!

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Afyon'a fark attı!
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01 Aralık 2021 22:52
ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor ile karşılaştı.

Maçın ilk periyodu konuk ekip Bahçeşehir Koleji'nin 27-22 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyoda hücumda etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikada skoru (31-31) eşitledi. Kalan sürede tekrar hücumda ağırlığını koyan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 53-38 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, 3. periyodunu 80-57 önde tamamladığı karşılaşmayı 102-82 kazandı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tarolis 10, Andric 7, Shorter 17, Ayberk Olmaz 28, Campbell 4, Merthan Mutlu, Bilgehan Diril 6, Efe Ergi Tırpancı 1, Efe Beşok 3, Hüseyin Çevirgen 2, Onur Özkapıcı 4

Bahçeşehir Koleji: Jones 12, Hall 9, Smith 21, Oğuz Savaş 19, Berkay Candan 12, Kartal Özmızrak 10, Hasan Emir Gökalp 4, Hadi Özdemir 2, Ali Yüceoral, Solomon 4, Erkan Yılmaz 3, Williams 6

1. Periyot: 22 -27

Devre: 38-53

3. Periyot: 57-80

Diskalifiye: 07.51 Efe Beşok (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)


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