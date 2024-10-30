Bahattin Sofuoğlu, 2025 yılında Superbike'ta yarışacak

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, gelecek sezon Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bahattin Sofuoğlu, 2025 yılında Superbike'ta yarışacak
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30 Ekim 2024 16:38
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, gelecek sezon, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek.

Yamaha Motoxracing adına 2025 sezonunda Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışacak Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, 26-27 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde Superbike'ta yeni motosikletiyle ilk kez boy gösterecek.

Uluslararası yarış kariyerine 2016 yılında Asya Yetenek Kupası'nda başlayan Bahattin, 2022'de Dünya Supersport Şampiyonası'na (WorldSSP) geçti. Üç sezon boyunca burada yarışan milli sporcu, dört podyum ve bir galibiyet elde etti.

Yeni sezonda Superbike'ta yarışacak Bahattin, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu ile aynı klasmanda mücadele eden ikinci Türk sporcu olacak.

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