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Aykut Kocaman'dan derbi için 30 dakika planı!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisini kafasında üç bölüme ayırırken, son yarım saatte sonuca gitmeyi planladı.

Kaynak: Milliyet
Aykut Kocaman'dan derbi için 30 dakika planı!
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23 Şubat 2018 05:41
Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı planı belli olmaya başladı. Buna göre sarı-lacivertliler, takım savunması ve fizik gücüne güveniyor. 30-60-90 dakika olarak maçı üç bölüme ayıran teknik heyet ilk bölümde rakibinin yükleneceğini düşünüyor.

Bayern Münih karşısındaki farklı mağlubiyetin etkisiyle siyah-beyazlıların maça daha da tempolu ve agresif başlanması bekleniyor. Bu da ilerleyen bölümde rakibin yorulması anlamına geliyor.

Bu nedenle bu bölümlerde gol yememek Fenerbahçe açısından çok önemli. Sarı-lacivertliler 30'dan itibaren oyunda denge ve kademe kademe üstünlük kurabileceklerini düşünüyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın planındaki en önemli detay ise 60'tan sonra devreye girecek. Doğru oyun - irade oyunu ve artan fiziksel gücüyle sarı-lacivertliler 60'tan sonra rakiplerine oranla genel olarak üstün. Sezonun ortalarından itibaren başlayan bu özellik ikinci yarıda daha da arttı. Bu oyun anlayışına eklenen fiziksel güçle Teknik Direktör Kocaman'ın ifadesiyle sarı-lacivertliler rakiplerini "bükmeye" başladı.

Benzer bir oyunun Vodafone Park'ta sergilenmesi hedefleniyor. İlk dakikadan itibaren sarı-lacivertliler önde baskı yapacak. Orta sahayı kalabalık tutarak burada üstünlüğü almaya çalışacak. Doğru oyunda ısrar edip pas istasyonları, üçgenler kuracak. Bu oyunun karşılığını ise fiziksel gücün de etkisi ve oyuncu değişiklikleri ile 60'tan sonra almaya çalışacak.



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