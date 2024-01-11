Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a cevap!

Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılmasının ardından gündeme Aykut Kocaman gelmişti. Deneyimli teknik adam flaş bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'dan Konyaspor'a cevap!
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11 Ocak 2024 16:28
Son güncelleme 11 Ocak 2024 16:32
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olmasının ardından Hakan keleş ile yollar ayrıldı.

Yeşil beyazlı kulüpte Keleş sonrası gündeme Aykut Kocaman geldi. Bunun ardından Deneyimli teknik adamdan cevap geldi.

"TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Play Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Konyaspor yönetiminin teveccühüne teşekkür ederim ancak benim için her zaman çok farklı bir yeri olan Konyaspor da dahil olmak üzere, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

2021'DEN BERİ BOŞTA

Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor, İstanbulspor, Malatyaspor ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, 2021'den bu yana takım çalıştırmadı.

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