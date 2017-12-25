Aykut Kocaman: '2 ay sonra rakipleri sahadan sileriz'

Fenerbahçe, ilk yarıyı 6'da 6 yaparak bitirme hedefine ulaşamadı. Konya deplasmanında alınan 1 puan, seriyi bozdu ancak Aykut Kocaman yaşanan bu kaybı sorun etmiyor.
Kocaman, maçın ardından gazetecilerle yaptığı sohbette iddialı sözler sarf etti.
İşte başarılı teknik adamın açıklamaları...
'KONYA'YI KÜÇÜMSEMEYİN'
"6-7 hafta önceki tablo ile şuanki tabloya baktığımız zaman her şey planladığımız gibi gitti. Şuan ligde istediğimiz yerdeyiz. Konya takımını kimse küçük görmesin. Bu takım Marsilya'ya karşı böyle oynamadı. Oyunun bütününde başka hikayeler var."
'YILIN GOLÜ OLURDU'
"Sahaya forvet ile çıksaydık o zaman başka şeyler olacaktı. Maçta son 5 dakikada 4 pozisyonumuz vardı. Doldur boşalt yerine pas yapmalıydık. Maçın son dakikasında Volkan (Demirel) bile gol için ceza sahasına kadar geldi. Eğer o kafa vuruşu gol olsa idi yılın golü olurdu. Artık 60. dakikadan sonra rakiplerimizi bitiriyoruz. 2 ay sonra, sahada tamamen rakiplerini silip bitirecek bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."
İşte Konya maçı genelinde tecrübeli çalıştırıcının değerlendirmeleri:
*5 maçın sonunda gelen beraberlik çok mu kötü?
Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman. Pek çok şeyi konuşmuyoruz ama her şey planlandığı gibi gidiyordu. Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı.
PROBLEM BASKI YARATAMAMAK
*Defansif oyun eleştirisine rağmen, maçı bitiren 11'deki 8 kişi orta saha ve ilerisinde oynayan isimler...
Eleştirilere katılır mısınız?
Amacımız 60'tan sonra güçlü hamlelerle maçı koparmaktı.
Çünkü Konyaspor saha yerleşiminde son derece iyi bir takım. Baskıyı yaratamayınca, hep topu arkadan taşımak zorunda kaldık.
Problem buydu. Her şey oyuncu tercihiyle anlamlandırılıyor.
Oyunun bütününe bakıldığında hikaye başka.
PLAN BOZAN ŞEYLER OLABİLİYOR
*Siz başlayan 11 kadar bitiren 11'i de önemsiyorsunuz.
Defansif oyun eleştirilerinin ana kaynağı bunu görmemek olabilir mi?
Biz 60. dakikalardan sonra rakiplerimizi yarım yarım bükmeye başladık. 2 ay sonra tamamen bükeceğiz. Ama bu oyun, bir plan dahilinde gidiyor.
Tabii ki plan bozan şeyler oluyor süreç içerisinde.
Avantajlar ya da dezavantajlar yaratabiliyor süreç.
*İlk haftalara göre deplasmanda da olsa çok sakin pas yaptığınız gözüküyor.
O sakin paslar, panik oynamak yerine son pası zorlamak çok daha iyi pozisyonlar getiriyor.
*Transferde herkes gelecekleri konuşuyor ama gideceklerin durumu nedir?
Esas transfer takımdan gideceklerle olacak.
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Kocaman, maçın ardından gazetecilerle yaptığı sohbette iddialı sözler sarf etti.
İşte başarılı teknik adamın açıklamaları...
'KONYA'YI KÜÇÜMSEMEYİN'
"6-7 hafta önceki tablo ile şuanki tabloya baktığımız zaman her şey planladığımız gibi gitti. Şuan ligde istediğimiz yerdeyiz. Konya takımını kimse küçük görmesin. Bu takım Marsilya'ya karşı böyle oynamadı. Oyunun bütününde başka hikayeler var."
'YILIN GOLÜ OLURDU'
"Sahaya forvet ile çıksaydık o zaman başka şeyler olacaktı. Maçta son 5 dakikada 4 pozisyonumuz vardı. Doldur boşalt yerine pas yapmalıydık. Maçın son dakikasında Volkan (Demirel) bile gol için ceza sahasına kadar geldi. Eğer o kafa vuruşu gol olsa idi yılın golü olurdu. Artık 60. dakikadan sonra rakiplerimizi bitiriyoruz. 2 ay sonra, sahada tamamen rakiplerini silip bitirecek bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."
İşte Konya maçı genelinde tecrübeli çalıştırıcının değerlendirmeleri:
*5 maçın sonunda gelen beraberlik çok mu kötü?
Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman. Pek çok şeyi konuşmuyoruz ama her şey planlandığı gibi gidiyordu. Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı.
PROBLEM BASKI YARATAMAMAK
*Defansif oyun eleştirisine rağmen, maçı bitiren 11'deki 8 kişi orta saha ve ilerisinde oynayan isimler...
Eleştirilere katılır mısınız?
Amacımız 60'tan sonra güçlü hamlelerle maçı koparmaktı.
Çünkü Konyaspor saha yerleşiminde son derece iyi bir takım. Baskıyı yaratamayınca, hep topu arkadan taşımak zorunda kaldık.
Problem buydu. Her şey oyuncu tercihiyle anlamlandırılıyor.
Oyunun bütününe bakıldığında hikaye başka.
PLAN BOZAN ŞEYLER OLABİLİYOR
*Siz başlayan 11 kadar bitiren 11'i de önemsiyorsunuz.
Defansif oyun eleştirilerinin ana kaynağı bunu görmemek olabilir mi?
Biz 60. dakikalardan sonra rakiplerimizi yarım yarım bükmeye başladık. 2 ay sonra tamamen bükeceğiz. Ama bu oyun, bir plan dahilinde gidiyor.
Tabii ki plan bozan şeyler oluyor süreç içerisinde.
Avantajlar ya da dezavantajlar yaratabiliyor süreç.
*İlk haftalara göre deplasmanda da olsa çok sakin pas yaptığınız gözüküyor.
O sakin paslar, panik oynamak yerine son pası zorlamak çok daha iyi pozisyonlar getiriyor.
*Transferde herkes gelecekleri konuşuyor ama gideceklerin durumu nedir?
Esas transfer takımdan gideceklerle olacak.
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