Aykut Kocaman: '2 ay sonra rakipleri sahadan sileriz'

'KONYA'YI KÜÇÜMSEMEYİN'

'YILIN GOLÜ OLURDU'

Pozisyon olarak istediğim yerdeyiz. Hele ki 6 hafta evveline baktığımız zaman.

Pek

çok şeyi konuşmuyoruz ama

her şey planlandığı gibi gidiyordu.

Tam anlamıyla talihsiz bir gol her şeyi böyle yaptı.

Amacımız 60'tan sonra güçlü hamlelerle maçı koparmaktı.

Çünkü Konyaspor saha yerleşiminde son derece iyi bir takım.

Baskıyı yaratamayınca,

hep topu arkadan

taşımak zorunda kaldık.

Problem buydu.

Her şey oyuncu tercihiyle anlamlandırılıyor.

Oyunun bütününe bakıldığında hikaye başka.

Biz 60. dakikalardan sonra rakiplerimizi yarım yarım bükmeye başladık. 2 ay sonra tamamen bükeceğiz. Ama bu

oyun, bir plan dahilinde gidiyor.

Tabii ki plan bozan şeyler

oluyor süreç içerisinde.

Avantajlar ya da dezavantajlar yaratabiliyor süreç.



O sakin paslar, panik oynamak yerine son pası zorlamak çok daha iyi pozisyonlar getiriyor.



Esas transfer takımdan gideceklerle olacak.

Fenerbahçe, ilk yarıyı 6'da 6 yaparak bitirme hedefine ulaşamadı. Konya deplasmanında alınan 1 puan, seriyi bozdu ancak Aykut Kocaman yaşanan bu kaybı sorun etmiyor.Kocaman, maçın ardından gazetecilerle yaptığı sohbette iddialı sözler sarf etti.İşte başarılı teknik adamın açıklamaları..."6-7 hafta önceki tablo ile şuanki tabloya baktığımız zaman her şey planladığımız gibi gitti. Şuan ligde istediğimiz yerdeyiz. Konya takımını kimse küçük görmesin. Bu takım Marsilya'ya karşı böyle oynamadı. Oyunun bütününde başka hikayeler var.""Sahaya forvet ile çıksaydık o zaman başka şeyler olacaktı. Maçta son 5 dakikada 4 pozisyonumuz vardı. Doldur boşalt yerine pas yapmalıydık. Maçın son dakikasında Volkan (Demirel) bile gol için ceza sahasına kadar geldi. Eğer o kafa vuruşu gol olsa idi yılın golü olurdu. Artık 60. dakikadan sonra rakiplerimizi bitiriyoruz. 2 ay sonra, sahada tamamen rakiplerini silip bitirecek bir Fenerbahçe izleyeceksiniz."