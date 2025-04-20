Aydın filesinde Çerağ ile yeni sözleşme

Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde 29 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ile sözleşme yeniledi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aydın filesinde Çerağ ile yeni sözleşme
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20 Nisan 2025 16:05
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde 29 yaşındaki libero Gizem Çerağ Düzeltir ile sözleşme yeniledi. Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve İdari Menajer Sabri Can katıldı.

Kulüpten, "Savunma Bakanı ile yeniden" başlığıyla yapılan açıklamada, "İki sezon boyunca sahadaki enerjisiyle takımımıza değer katan Çerağ Düzeltir ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Birlikte daha iyiye. Başarılı liberomuza sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Çerağ, Aydın temsilcisi ile üçüncü sezonunu geçirecek.

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