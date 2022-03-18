Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün TSİ 15:30'da gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Leipzig - Atalanta
Eintracht Frankfurt - Barcelona
West Ham United - Lyon
Braga - Rangers
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Leipzig - Atalanta
Eintracht Frankfurt - Barcelona
West Ham United - Lyon
Braga - Rangers
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:
West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.