Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi yapıldı ve eşleşmeler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
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18 Mart 2022 15:29
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimi bugün TSİ 15:30'da gerçekleştirildi. 

İŞTE EŞLEŞMELER:

Leipzig - Atalanta
Eintracht Frankfurt - Barcelona
West Ham United - Lyon
Braga - Rangers

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

West Ham United - Lyon / Eintracht Frankfurt - Barcelona
Leipzig - Atalanta / Braga - Rangers

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final maçları ise 28 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.



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