Avrupa Kick Boks Şampiyonası sona erdi

İstanbul'daki Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası sona erdi. Milli sporcular, organizasyonda 119 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kick Boks Şampiyonası sona erdi
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03 Eylül 2023 21:27
İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular, 119 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı organizasyon, Büyükçekmece TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Milli sporcular, şampiyonada 28 altın, 32 gümüş ve 59 bronz olmak üzere 119 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, milli sporculara, ailelerine ve antrenörlere teşekkür ederek, kick boksun olimpik bir spor olması için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

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