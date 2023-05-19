Avrupa'da tüm finalistler belli oldu

Avrupa turnuvalarında 6 yarı final eşleşmesinin de tamamlanmasının ardından tüm finaller belli oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 1-1 ve 4-1'lik skorlarla eleyen Manchester City ile Milan'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Inter, İstanbul'daki finalin tarafları oldular.



UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Roma ile Juventus'u 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyen Sevilla finalist oldular.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlar ile saf dışı bırakan West Ham United ile Basel'i 1-2'nin rövanşında 3-1 yenerek turlayan Fiorentina finale kalan taraflar oldu.



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ



Manchester City - Inter



UEFA AVRUPA LİGİ



Roma - Sevilla



UEFA KONFERANS LİGİ



Fiorentina - Basel



