Avrupa'da tüm finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde tüm finalistler belli oldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Avrupa'da tüm finalistler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2023 00:45
Avrupa turnuvalarında 6 yarı final eşleşmesinin de tamamlanmasının ardından tüm finaller belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 1-1 ve 4-1'lik skorlarla eleyen Manchester City ile Milan'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Inter, İstanbul'daki finalin tarafları oldular.

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'i 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Roma ile Juventus'u 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyen Sevilla finalist oldular.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlar ile saf dışı bırakan West Ham United ile Basel'i 1-2'nin rövanşında 3-1 yenerek turlayan Fiorentina finale kalan taraflar oldu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Manchester City - Inter

UEFA AVRUPA LİGİ

Roma - Sevilla

UEFA KONFERANS LİGİ

Fiorentina - Basel

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery