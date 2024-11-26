Avrupa'da temsilcilerimizin maçlarını yöntecek hakemler açıklandı!

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların hakemleri belli oldu.
İŞTE TEMSİLCİRİMİZİN MAÇINI YÖNTECEK HAKEMLER;
AZ Alkmaar - Galatasaray
Horatiu Fesnic (Romanya)
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
Simone Sozza (İtalya)
Slavia Prag - Fenerbahçe
Sascha Stegemann (Almanya)
Horatiu Fesnic ve Simone Sozza daha önce Türk takımlarının maçlarını yönetmedi.
Fenerbahçe maçında düdük çalacak Sascha Stegemann ise daha önce sarı lacivertli takımın Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.
Stegemann ayrıca, Trabzonspor'un 2022'de Kızılyıldız ile oynadığı ve 2-2 kaldığı Avrupa Ligi maçında da düdük çalmıştı.
İŞTE TEMSİLCİRİMİZİN MAÇINI YÖNTECEK HAKEMLER;
AZ Alkmaar - Galatasaray
Horatiu Fesnic (Romanya)
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
Simone Sozza (İtalya)
Slavia Prag - Fenerbahçe
Sascha Stegemann (Almanya)
Horatiu Fesnic ve Simone Sozza daha önce Türk takımlarının maçlarını yönetmedi.
Fenerbahçe maçında düdük çalacak Sascha Stegemann ise daha önce sarı lacivertli takımın Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçı yönetti.
Stegemann ayrıca, Trabzonspor'un 2022'de Kızılyıldız ile oynadığı ve 2-2 kaldığı Avrupa Ligi maçında da düdük çalmıştı.