Avrupa Boks Şampiyonası, Sırbistan'da başlayacak

2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası, 18 Nisan Perşembe günü Sırbistan'da başlayacak.
Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda 6'şar erkek ve kadın milli boksör ringe çıkacak.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (66 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo)
Erkekler: Samet Gümüş (51 kilo), Mehmethan Çınar (57 kilo), Yiğit Us (63,5 kilo), Tuğrulhan Erdemir (71 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Kemal Erdoğan (92 kilo)
Şampiyona 28 Nisan Pazar günü sona erecek.
Başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda 6'şar erkek ve kadın milli boksör ringe çıkacak.
Organizasyonda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve sıkletleri şöyle:
Kadınlar: Buse Naz Çakıroğlu (52 kilo), Hatice Akbaş (54 kilo), Esra Yıldız Kahraman (57 kilo), Gizem Özer (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (66 kilo), Büşra Işıldar (75 kilo)
Erkekler: Samet Gümüş (51 kilo), Mehmethan Çınar (57 kilo), Yiğit Us (63,5 kilo), Tuğrulhan Erdemir (71 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Kemal Erdoğan (92 kilo)
Şampiyona 28 Nisan Pazar günü sona erecek.
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