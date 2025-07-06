Attila Szalai, Kasımpaşa'ya doğru!

13 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

BEKLENENİ VEREMEDİ



Hoffenheim'da bir türlü isteneni veremeyen Macar stoper, Freiburg ve Standart Liege'de kiralık dönemler geçirdi. Bu sırada Szalai'nin transfer market değeri 12 milyon Euro'dan 1.70 milyon Euro'ya kadar geriledi.



SEZON PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Standart Liege'ye kiralandı. Macar stoper burada da yalnızca 5 maçta süre aldı.

Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Macar futbolcu Attila Szalai'nin adı Kasımpaşa ile anılıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bonservisi Hoffenheim'da bulunan Macar stoper, Kasımpaşa'yla görüşmek için İstanbul'a gelecek. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yaptığı belirtilmişti.Attila Szalai, Apollon Limassol takımında Fenerbahçe'ye 2021 yılındakarşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe'de çıkışa geçen futbolcu, 2023 yılında Hoffenheim'akarşılığında satılmıştı.