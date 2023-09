Atletizm'de bilimsel çalışma süreci başladı

Atletizm Olimpik Sporcu Direktörü eski milli atlet Doç. Dr. Işık Bayraktar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde çok sayıda sporcuyla madalyaya ulaşmak için bilimsel çalışma ekibi kurduklarını söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonunda olimpik sporcu direktörlüğü görevine getirilen Bayraktar, 2024 Paris'te atletizmde podyum hedefi olan sporcular için başlattıkları yeni bilimsel çalışmayı AA muhabirine değerlendirdi.



İşin mutfağından geldiğini, eski bir milli atlet ve yüksek atlama Türkiye rekorlarının sahibi olduğunu belirten Bayraktar, "Atletizmde milli takım sporculuğu, milli takım antrenörlüğü, 2004-2005 yıllarında federasyon genel sekreterliği, teknik kurul üyeliği, eğitim kurulu başkanlığı gibi birçok görev yaptım. Atletizm için olimpiyat sürecinde güzel bir ekip kurduk, önümüzdeki 10 ayda yoğun çalışan, seferberlik ilan eden bir ekiple çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



2024 Paris'te önemli madalya hedefiyle yeni bir bilimsel çalışma içerisine girdiklerini aktaran Bayraktar, "Atletizm çok dinamik bir branş, atletizmde başarılı olmak olimpiyat tarihi içerisinde de her zaman oldukça güç olmuştur. Biz bundan 10-15 yıl önce kota hakkının bugünkü kadar zor olmadığı dönemlerde bile çok düşük sayıda sporcularla giderken, artık olimpiyatta bırakın kotayı, madalya hedefli, madalya hesapları yapan bir ülke haline geldik. Rakiplerimiz tarafından da bazı branşlarda strateji geliştirilmesi gereken ülke konumundayız. Dolayısıyla evet hepimizin istediği madalya ama bu gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekir." dedi.



"Atletizm dünyada da ülkemizde de her zaman lokomotiftir, spor bilimleri ve antrenman biliminin de temeli atletizmdir" diyen Bayraktar, şöyle devam etti:



"Bütün çalışmalarımızda performans direktörlüğü olarak bilimsel uzmanlıkları içine alan bir sürece başladık, yani sporcu ve antrenörü performansın diğer bileşenleriyle destekleyecek unsurlarla organize ediyoruz. Ama bunları hem ölçme değerlendirmelerle hem antrenman esnasındaki görüntülemelerle destekleyeceğiz. Türkiye'de çok önemli bilim insanları var, uluslararası yayın yapan bilim insanlarını artık sahaya getiriyoruz. Tabii konularında uzman yabancı bilim insanlarından da destek alıyoruz, hazırlığımızı dört dörtlük yapacağız. Ülkemizin çok güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz. Olimpiyat sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da sınırsız desteği var. Bunun her kuruşunun da doğru yerde kullanılması için o performansı, o madalyayı hak edecek çalışmalarla ilgili organizasyonumuzu tamamladık. Tabii gerisi arenada olacak bizlerden dualarınızı eksik etmeyin."



"Zihinsel beceri antrenörü olarak bir profesörümüzü ekibe dahil ettik"



Atletizm içinde her branşı ayrı ayrı düşünmek gerektiğini de anlatan Bayraktar, "Atletizmi diğer spor branşları gibi düşünmemek lazım, oldukça farklı alt branşları var. Dolayısıyla bir maratoncuyla bir sprinteri ya da bir atlayıcıyı aynı yaklaşımla hazırlayamayız. Öncelikle branşın performans bileşenleri bizim için önemli, mevcut durumlarını ve olması istenen durumları ölçme değerlendirme uygulamalarıyla rasyonel hale getireceğiz. Daha sonra bilim ekibimizle antrenman uygulamalarıyla öneriler sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Önemli bilim insanlarıyla yeni bir yola girdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Psikoloji konusu da elbette önemli ama hazırlığımızı doğru yaptığımızda sporcu da kendisini hazır hissettiğinde o psikolojiyi destekleyerek hedefe ulaşacağız. Hedef yarışmalarda doğru dereceler için doğru periyodizasyon uygulamalarıyla antrenörlerimize, sporcularımıza destek vereceğiz. Evet spor psikoloğumuz da ekibimiz ile çalışıyor ama daha da önemlisi yeni bir unsur olarak zihinsel beceri antrenörü olarak bir profesörümüzü de ekibimize dahil ettik. O da kendi çalışma alanındaki uygulama araçlarıyla sporcularımızın hem odaklanma hem hedef uygulamalarıyla antrenmanlarda ve müsabaka esnasında yanında olacak." ifadelerini kullandı.



"2024 Paris'te 4 sporcumuzun kürsüde olduğunu rakamlarla söyleyebiliriz"



Çalışmaların meyvelerinin 2024 Paris'te toplanacağını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bilim konuştuğunuzda biraz öngörüler rasyonel olmak zorunda. Şu anda 4 sporcumuz son 3 olimpiyatın bronz madalya ortalamasının üstünde. Şu an biz mevcut sporcularımızın en iyi ve 2023 performanslarını koruyabilirsek Paris'te 4 sporcumuzun kürsüde olduğunu rakamlarla söyleyebiliriz. dolayısıyla bizim 2024 Paris Olimpiyatları podyum hedefli grubumuzda 11 sporcumuz var. Her birisi podyuma aday ama ne kadarı olur onu zaman gösterecek."