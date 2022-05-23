Atletico, sezonun son maçında zorlanmadı!

La Liga son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.



Reale Arena'da oynan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada De Paul ve 69. dakikada Correa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Guridi'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, sezonu 71 puanla en yakın rakibi Sevilla'nın 1 puan önünde 3. sırada tamamladı.



Real Sociedad ise sezonu 62 puanla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Villarreal'in önünde 6. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.





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