Atletico Madrid efsanesi koronavirüse yenildi

Atletico Madrid kulübünün efsane futbolcularından Miguel Jones koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Atletico Madrid efsanesi koronavirüse yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2020 03:20
İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, efsane futbolcularından Miguel Jones'un koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ölüm haberini duyururken, "Miguel Jones'un ölümü sebebiyle yastayız. Hep kalbimizde olacak." ifadeleri kullanıldı.

Miguel Jones Atletico Madrid kariyerinde 1 lig, 3 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 1962 yılında oynanan Atletico Madrid - Fiorentina Kupa Galipleri Kupası finali ikinci maçında attığı golle o dönem adını duyurmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için