İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, efsane futbolcularından Miguel Jones'un koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ölüm haberini duyururken, "Miguel Jones'un ölümü sebebiyle yastayız. Hep kalbimizde olacak." ifadeleri kullanıldı.
Miguel Jones Atletico Madrid kariyerinde 1 lig, 3 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 1962 yılında oynanan Atletico Madrid - Fiorentina Kupa Galipleri Kupası finali ikinci maçında attığı golle o dönem adını duyurmuştu.
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ölüm haberini duyururken, "Miguel Jones'un ölümü sebebiyle yastayız. Hep kalbimizde olacak." ifadeleri kullanıldı.
Miguel Jones Atletico Madrid kariyerinde 1 lig, 3 kupa şampiyonluğunun yanı sıra 1962 yılında oynanan Atletico Madrid - Fiorentina Kupa Galipleri Kupası finali ikinci maçında attığı golle o dönem adını duyurmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın