Atletico Madrid'e kötü haber!

Atletico Madrid'e Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Clement Lenglet'ten kötü haber geldi.
Dizinden ve ayak bileğinden sakatlık yaşayan Fransız savunma oyuncusu, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.
Lenglet'in, kasım ayındaki milli maç arasının ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta sahaya çıkmıştı.
Dizinden ve ayak bileğinden sakatlık yaşayan Fransız savunma oyuncusu, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.
Lenglet'in, kasım ayındaki milli maç arasının ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta sahaya çıkmıştı.