Atletico Madrid'e kötü haber!

Atletico Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlanan Clement Lenglet, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico Madrid'e kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2024 15:23
Atletico Madrid'e Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Clement Lenglet'ten kötü haber geldi.

Dizinden ve ayak bileğinden sakatlık yaşayan Fransız savunma oyuncusu, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Lenglet'in, kasım ayındaki milli maç arasının ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Atletico Madrid'in yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 2 maçta sahaya çıkmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery