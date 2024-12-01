Atletico Madrid, deplasmanda gol oldu yağdı

İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, Real Valladolid'e konuk oldu.



Estadio Municipal Jose Zorrilla Stadyumu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 4-0'lık skorla kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26'da Clement Lenglet, 35'te Julian Alvarez, 37'de Rodrigo de Paul, 52'de Antoine Griezmann ve 90+2'de Alexander Sörloth kaydetti.



Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Real Valladolid, 9 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Valladolid, Las Palmas deplasmanına gidecek.