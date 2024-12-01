Atletico Madrid, deplasmanda gol oldu yağdı

İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, deplasmanda gol oldu yağdı
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01 Aralık 2024 00:59
İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, Real Valladolid'e konuk oldu.

Estadio Municipal Jose Zorrilla Stadyumu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26'da Clement Lenglet, 35'te Julian Alvarez, 37'de Rodrigo de Paul, 52'de Antoine Griezmann ve 90+2'de Alexander Sörloth kaydetti.

Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Real Valladolid, 9 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Valladolid, Las Palmas deplasmanına gidecek.
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