30 Haziran
Inter-Fluminense
22:00
01 Temmuz
M.City-Al Hilal
04:00
30 Haziran
Brann-Sandefjord
0-06'
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
30 Haziran
Djurgaarden-IFK Norrkoeping
0-07'
30 Haziran
Mjaellby-Malmö FF
0-06'

Atletico Madrid'de üç ayrılık: Reinildo, Azpilicueta ve Witsel!

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunda revizyona gidiyor. Reinildo, Azpilicueta ve Witsel ile yollar ayrıldı; kulüp savunma hattında yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor.

calendar 30 Haziran 2025 19:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'de üç ayrılık: Reinildo, Azpilicueta ve Witsel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında üç önemli oyuncusuyla yollarını ayırıyor. Savunma oyuncuları Reinildo Mandava, Cesar Azpilicueta ve Axel Witsel, başkent temsilcisine veda etmeye hazırlanıyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, üç oyuncunun da sözleşmelerinin sona erdiği ve yeni bir anlaşma yapılmayacağı bildirildi. 2022'de kadroya katılan Reinildo ve Witsel, Atletico formasıyla istikrarlı performanslar sergilerken, geçtiğimiz sezon Chelsea'den transfer edilen Azpilicueta ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma beklenen katkıyı sağlayamamıştı.

Teknik direktör Diego Simeone'nin yeni sezon planlamasında önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdiği ve bu ayrılıkların da bu sürecin bir parçası olduğu belirtiliyor. Atletico Madrid'in, bu boşlukları doldurmak için yaz transfer döneminde savunma ve orta saha bölgelerine takviye yapması bekleniyor.




>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.