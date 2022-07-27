İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti. İspanyol kulübünden Portekizli futbolcu ile ilgili iddialara en net yanıt başkan Enrique Cerezo'dan geldi.



"RONALDO'NUN ATLETICO'DA OYNAMASI İMKANSIZ"



İspanyol basınında yer alan habere göre Cerezo, "Bu haberleri kim uydurdu bilmiyorum ama gerçekleri yansıtmıyor. Cristiano Ronaldo'nun Atletico'da oynaması neredeyse imkansız" açıklamasını yaptı.



TARAFTARLAR DA İSTEMİYOR



United'dan ayrılması gündemde olan Ronaldo'nun adı daha önce Bayern Münih ve Chelsea ile de anılmıştı. Atletico Madrid'in mali açıdan hem Ronaldo'nun hem de United'ın beklentisini karşılaması da zor görünüyor. Ayrıca Atletico taraftarları, Real Madrid tarihine de damga vuran futbolcuyu 'düşman' gibi görüyor.



RONALDO KAMPA NEDEN KATILMADI?



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ailesini öne çıkaran Ronaldo, sezon öncesi antrenmanlarda ailevi sebeplerden ötürü yer almamıştı. Tayland ve Avustralya kampı kadrolarına katılmayan yıldız oyuncu, geçen sezon United'da 39 maçta 24 gol 3 asist üretmişti.





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