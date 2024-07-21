Atıcılıkta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası sona erdi

Konya'da gerçekleşen Atıcılık 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası'nda skeet kategorisinde düzenlenen organizasyonda 81 sporcu mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atıcılıkta 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 16:24
Konya'da düzenlenen "Skeet 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası" sona erdi.

Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Uluslararası Atış Poligonu'ndaki organizasyonda, Türkiye'den ve KKTC'den 81 sporcu yarıştı.

Sporcular, "büyük erkek, büyük kadın, genç erkek ve veteran erkek" kategorilerinde finale kalmak için atış yaptı.

Finallerde dereceye giren sporculara müsabakaların ardından madalyaları verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery