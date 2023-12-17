Atiba Hutchinson Beşiktaş'ı bırakmıyor

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve taraftarın gönlüne taht kuran eski futbolcu, Beşiktaş Emlakjet'in Anadolu Efes ile oynadığı basketbol maçını yerinden takip etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Atiba Hutchinson Beşiktaş'ı bırakmıyor
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17 Aralık 2023 11:39
Son güncelleme 17 Aralık 2023 11:42
Beşiktaş'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Atiba Hutchinson, geride bıraktığımız sezon kariyerini noktalamıştı.

Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar forma giyen ve taraftarın gönlüne taht kuran eski futbolcu, Beşiktaş Emlakjet'in Anadolu Efes ile oynadığı basketbol maçını yerinden takip etti.

Akatlar'daki karşılaşmada büyük ilgi gören Atiba, taraftara üçlü çektirdi.

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