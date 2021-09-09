Atiba gol attı, Kanada rahat kazandı

Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada, El Salvador'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Atiba gol attı, Kanada rahat kazandı
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09 Eylül 2021 07:21
Dünya Kupası Kuzey Amerika - Karayipler Elemeleri mücadelesinde Kanada ile El Salvador karşı karşıya geldi.

BMO Field'da oynanan maçı ev sahibi Kanada 3-0 kazanarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

Maçta gol perdesini Beşiktaşlı Atiba Hutchinson 6. dakikada açarken 11. dakikada Jonathan David farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 Kanada üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Kanada, 59'da Buchanan'la skoru 3-0 yaptı ve galibiyetini ilan etti.

Mücadelede Atiba Hutchinson 70 dakika oynarken bir diğer Beşiktaşlı Cyle Larin ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.


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