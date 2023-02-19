Atalanta evinde Lecce'ye boyun eğdi

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile Marco Baroni'nin yönetimindeki Lecce karşı karşıya geldi.Gewiss Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lecce 2-1 kazanırken goller; 4. dakikada Assan Ceesay ve 74. dakikada Alexis Blin'den geldi. Ev sahibi Atalanta'nın tek golü ise 87. dakikada Rasmus Höjlund'dan geldi.Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11 başladığı maçta 75 dakika forma giydi. Merih Demiral, maç öncesi ısınma esnasında "Dualar Türkiye için" yazılı bir tişörtle sahaya çıktı.Bu sonuçla birlikte Atalanta 41 puanda kalırken, Lecce 27 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Milan ile karşılaşırken, Lecce evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.