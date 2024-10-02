UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Atalanta, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.



Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi İtalyanlar 3-0 kazandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Berat Djimsiti, 44. dakikada Ademola Lookman ve 48. dakikada Raoul Bellanova kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ilk maçta Arsenal ile 0-0 berabere kalan Atalanta, 4 puana ulaştı. İlk maçta Bologna ile 1-1 berabere kalan Shakhtar ise 1 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Atalanta, Celtic'i konuk edecek. Shakhtar Donetsk ise aynı haftada Arsenal'a konuk olacak.

