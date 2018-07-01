Gazi Koşusu'nun tarihçesi

İlk ikramiye 2 bin lira

En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı

En fazla kazanan Mümin Çılgın

Kazanan at, sahibini zengin edecek

Yarışacak safkanlar

ATIN ADI SAHİBİ JOKEY AVUKAT



İLHAN BOYLU



SADETTİN BOYRAZ CANKILIÇ



ADİL KÖSEOĞLU



ERHAN YAVUZ CİVANIM



BİLGE HEPER



GÖKHAN KOCAKAYA DISTANT SHINING



ÖZLEM ECE KARAMAZI



GÖKHAN GÖKÇE FIRE AND SMOKE



NİMET ARİF KURTEL



TOLGA YILDIZ GANANDO SOLO



ÇAĞATAY TURAKTEKİN



FURKAN YÜKSEL HEP BERABER



VEYSEL KAHRAMAN



AHMET ÇELİK KATMA DEĞER



ÜMİT BARLIK



MEHMET KAYA KEREMITO



ŞEVKET ERKAN ŞAR



ÖZCAN YILDIRIM KOBRA



ÜMİT BARLIK



HIŞMAN ÇİZİK MEKİSKİR



TURGUT BOZKURT



MUSTAFA TARHAN MISTER GÖRKEM



HATİCE YILDIZ



UĞUR POLAT RHYTHM DIVINE



MURAT ÇAĞIMNI



HALİS KARATAŞ RUN AND WIN



HAKANSABRİ ÖZCAN



AYHAN KURŞUN SHARPA



SEYDİ AKYILDIRIM



SELİM KAYA SUPERSTAR



OĞUZ YALÇIN



KADİR TOKAÇOĞLU URLA FIRTINASI



NİMET ARİF KURTEL



DENİZ YILDIZ VANCOUVER



SANEM KAHRAMAN



MUSTAFA ÇİÇEK GRAYAMAZON



AHMET GÜZELOCAK



MÜSLÜM ÇELİK PERİ LİNA



FEDAİ KAHRAMAN



AKIN SÖZEN RUN FOR DERYA



NİMET ARİF KURTEL



BARIŞ KURDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 92'ncisi Pazar günü İstanbul'da yapılacak.Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak.Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 21 tay katılacak.Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.Gazi Koşusu'nda en iyi dereceyi, 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" isimli safkan, 2.26.22'lik zamanıyla yaptı.Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) Eliyeşil ekürisi oldu.Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.Geçen yılki 91. koşuyu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu "Piano Sonata", jokeyi Ahmet Çelik idaresinde 2.27.74'lük derecesiyle kazanmıştı.Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibini zengin edecek.Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 1 milyon 650 bin lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 660 bin, üçüncüye 330 bin, dördüncüye ise 165 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2 milyon 805 bin lira olacak.Koşuda dereceye girecek atlar için 701 bin 250 lira da yetiştiricilik primi dağıtılacak. 92. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 523 bin 350 liranın sahibi olacak. Kazanan safkanın sahibinin, aynı zamanda tayın yetiştiricisi de olması halinde 412 bin 500 lira yetiştiricilik primi elde edip, kazancını 2 milyon 935 bin 850 liraya çıkaracak.