Arturo Vidal Inter'den bonservissiz ayrılabilir!

Inter, yıllık garanti ücreti 7 milyon euro olan Arturo Vidal'in takımdan ayrılması için bonservis bedeli talep etmeme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arturo Vidal Inter'den bonservissiz ayrılabilir!
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17 Temmuz 2021 03:18
Inter ile yol ayrımında olan isimlerden Arturo Vidal'ın bonservissiz serbest bırakılabileceği iddia edildi.

İtalyan basını, Arturo Vidal'ın yıllık 7 milyon euro garanti ücretini ödemek yerine oyuncuyu serbest bırakarak bu parayı ödemekten kurtulmak istediği belirtildi. Inter kulübünün küçülme hedefleri doğrultusunda Vidal'in yeni bir kulüp bulması halinde, anlaştığı yıllık ücretinin bir kısmı için de Şilili oyuncuya ödeme yapabileceği de haberlere konu oldu.

34 yaşındaki Şilili oyuncunun adı Türk takımlarıyla da sıklıkla anılmıştı.

Arturo Vidal, Almanya'da Bayer Leverkusen formasıyla yıldızını parlatarak daha sonra sırasıyla Juventus, Bayern Münih ve Barcelona formalarını giymişti.


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