Arturo Vidal, 17 yıl sonra evine geri döndü!

Şilili futbolcu Arturo Vidal, 17 yıl sonra eski kulübü Colo Colo'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arturo Vidal, 17 yıl sonra evine geri döndü!
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23 Ocak 2024 16:48
Kariyerinde Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devlerinde forma giyen Arturo Vidal'in yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki orta saha oyuncusu, Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Şili takımı Colo Colo takımına transfer oldu.

Arturo Vidal, bu transferin ardından 17 yıl sonra evine geri dönmüş oldu.

Şilili oyuncunun kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunurken 2015 ve 2016 yıllarında da Copa America'yı iki kez kazandı.

Dev kulüplerde forma giyen Vidal, kariyeri boyunca 686 maça çıktı. Bu maçlarda 111 gol atan tecrübeli yıldız, 83 de asist yaptı.

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