Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası başladı

Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası başladı
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17 Şubat 2024 13:07
Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası, Samsun'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu faaliyet programında yer alan ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den 5 kategoride 68 sporcu katılıyor.

Kupanın ilk gününde acemi, genç ve kıdemli kategorilerinde sporcular performanslarını sergiledi.

Organizasyon, pazar günü sona erecek.

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