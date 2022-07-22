Arsenal, Zinchenko'yu açıkladı

Arsenal, Gabriel Jesus'un ardından Manchester City'den bir transferi daha resmiyete döktü.



Londra temsilcisinin yapılan açıklamada, Oleksandr Zincenko ile uzun süreli kontrat imzalandığı belirtildi.



Arsenal, bonservis için herhangi bir açıklama yapmazken, İngiliz medyası 25 yaşındaki futbolcunun transferinin 35 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.



Geçtiğimiz sezon Manchester City'de 28 maçta süre alan Ukraynalı futbolcu, 6 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ