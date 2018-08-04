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'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden olaniçin İngiliz basınından ciddi bir iddia gündeme geldi.İngiltere'de 9 Ağustos'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde, bir kez dahaiçin harekete geçti. Ada basınında yer alan haberde Arsenal, Beşiktaş'a Vida içinbir teklif sunacak.Savunmaya takviye isteyen Unai Emery, Vida isminde ısrarcı olurken Arsenal'in bu transferi gerçekleştirmesi içinveikilisinden birini satarak kaynak yaratması bekleniyor.İngiliz basınında geniş yer bulan haberde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Vida'yı iyi bir bedele satmayı düşündüğünün altı çizildi.Arsenal'in yanı sıra Premier League'in yenisi Wolverhampton da Vida ile yakından ilgileniyor.