Arsenal, Ozan Kabak'ı ve Norwich'i üzdü!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Ozan Kabak'ın oynadığı maçta Norwich'i deplasmanda 5 golle geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, Ozan Kabak'ı ve Norwich'i üzdü!
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26 Aralık 2021 19:57
İngiltere Premier Lig'de 'Boxing Day' programında Norwich ile Arsenal karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın da forma giydiği mücadelede kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Arsenal oldu.

Arsenal'e galibiyeti 6 ve 67. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Kieran Tierney, 84. dakikada Alexandre Lacazette (penaltı), 90. dakikada Emile Smith Rowe kaydetti.

Norwich'te milli futbolcumuz Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Arsenal'de Muhammed Elneny 75. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde arka arkaya son dört maçını kazanan Arsenal puanını 35'e yükseltti. Son sıradaki Norwich 10 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de salı günü Norwich, Crystal Palace'e konuk olacak. Arsenal de Wolverhampton'ı ağırlayacak.


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